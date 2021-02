Jacqueline Fernandez aerial yoga pose attracte fans garners 6 lacs like see hot pics- बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने हवा में एक खतरनाक स्टंट करने की फोटो शेयर करके सभी को हैरत में डाल दिया है. जैकलीन ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह एक आइवरी करल की लियोटार्ड (स्किन टाइट सिंगल ड्रेस जो पूरे शरीर को कवर करती है) पहने हुए हैं. Also Read - Anupama Aka Rupali Ganguly Romantic Pics: शादी के बाद रूपाली ने छोड़ दी थी एक्टिंग, पति को पसंद नहीं ये बात, बेटा नहीं देखता शो

वह केवल एक कपड़े की मदद से हवा में लटकी हुई दिखाई दे रही हैं, वह भी यह कपड़ा उन्हें उनकी कमर के पास से सपोर्ट दे रहा है. इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, "ऊपर से नीचे."

अभिनेत्री ने 2009 में फिल्म अलादीन के साथ बॉलीवुड में कदम रखा था. बाद उन्होंने हाउसफुल (2010), मर्डर 2 (2011), ढिशुम, जुड़वा 2 (2017), ब्रदर्स (2015), किक (2014) और रेस 3 जैसी फिल्मों में काम किया. अभी भी उनके पास कई फिल्में हैं.

जैकलीन आने वाले महीनों में अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म बच्चन पांडे, किक 2, भूत पुलिस और सर्कस में दिखाई देंगी.