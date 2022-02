Jacqueline Fernandez And Shakti Mohan dance On Mud Mmud mud keud ke: जैकलीन फर्नांडीज और हॉलीवुड स्टार मिशेल मोरोन की विशेषता वाले बहुप्रतीक्षित गीत ‘मुड मुड के’ के शानदार टीज़र और पोस्टर लॉन्च करने के बाद, निर्माताओं ने शनिवार को पूरे गाने को रिलीज़ किया. जैकलीन के नए डांस नंबर ‘मुड मुड के’ को दर्शकों ने बहुत सराहा है. उनके हॉट अवतार, सिज़लिंग मूव्स और मिशेल के साथ उनकी केमिस्ट्री की सब जगह चर्चा है.Also Read - Urfi Javed ने उल्टी शर्ट पहन कराया फोटोशूट, पीठ फ्लॉन्ट करने पर फैंस ने कहा 'दिमाग घुटने में है क्या'

टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ द्वारा गाए गए डांस, ड्रामा और हाई-स्पीड एक्शन की विशेषता, ‘मुड मुड के’, एक दिलचस्प कहानी के साथ एक फुट-टैपिंग क्लब नंबर के रूप में सामने आता है, जिसमें हॉट ऑन-स्क्रीन जोड़ी – जैकलीन और मिशेल शामिल हैं. Also Read - Valentines Day: मलाइका अरोड़ा की इस अदा पर फिदा हैं अर्जुन कपूर, कहा 'जब ट्रोल होते हैं तो नर्क जैसा...'

View this post on Instagram A post shared by Jacqueline Fernandez (@jacquelinef143)

गाने की सफलता के बाद, जैकलीन ने अपने और गाने के कोरियोग्राफर शक्ति मोहन की का भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने ‘मुड मुड के’ के हुक स्टेप पर डांस किया हैं. जैकलीन ने लिखा, “@mohanshakti ❤️❤️❤️❤️ of course we had to do the hook step reel!!! Can’t wait to see you all dancing on #mudmudke 😘😘😘😘 @shaanmu start directing!! 😆 @greeshx flabum gal 🤫🤫”

बता दें, जैकलीन के पास बड़े बैनर हैं, जिनमें अक्षय कुमार के साथ दो फिल्में ‘राम सेतु’ और ‘बच्चन पांडे’, सलमान खान के साथ ‘किक 2’, रोहित शेट्टी की ‘सर्कस’, जॉन अब्राहम के साथ ‘अटैक’ और भी कई फिल्में हैं.