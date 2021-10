बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष पेश हुईं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. पूर्व में कम से कम तीन बार समन पर पेश नहीं हुईं जैकलीन बुधवार को करीब साढ़े तीन बजे ED के समक्ष पेश हुईं. 36 वर्षीय जैकलीन एक बार अगस्त में एजेंसी के सामने पेश हुई थीं और तब उन्होंने इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराया था.Also Read - ईडी के सामने पेश नहीं हुईं जैकलीन फर्नांडीज, नोरा फतेही से पहले ही हो चुकी है पूछताछ; जानिए क्या है मामला

ऐसा समझा जाता है कि एजेंसी मामले के मुख्य आरोपी चंद्रशेखर और उनकी अभिनेत्री पत्नी लीना मारिया पॉल से जैकलीन का सामना कराने के साथ ही उनका दोबारा बयान दर्ज करना चाहती है. अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी इस मामले में धन के लेन-देन से जुड़े तथ्यों को समझना चाहती है जोकि कथित तौर पर जैकलीन से संबंधित हैं.

Actor Jacqueline Fernandez today appeared before Enforcement Directorate in connection with a probe into a money-laundering case involving alleged conman Sukesh Chandrashekar

— ANI (@ANI) October 20, 2021