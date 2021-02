Jacqueline Fernandez enjoying rajasthani food during the shooting of bachchan pandey in jaisalmer-अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज अपनी अगली फिल्म ‘बच्चन पांडे’ के लिए राजस्थान के जैसलमेर में शूटिंग कर रही हैं. इस दौरान वह स्थानीय व्यंजनों का भी खूब लुफ्त उठा रही हैं. वह देसी भारतीय व्यंजनों की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और देश के जिस भी कोने में जाती हैं, वहां का लोकल फूड खाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती हैं. Also Read - Shweta Tiwari ने 40 साल की उम्र में दिखाया फिटनेस का जलवा, 10 किलो वजन घटाकर बनी Sexy Mommy

यही वजह है कि भारत में आउटडोर शेड्यूल के दौरान उनका लंच सीन देखने लायक होता है. फिल्म के सेट से एक सूत्र ने बताया, "जैकलीन बहुत बड़ी फूडी हैं, यानी वह दिल से बिल्कुल देसी हैं. वह स्थानीय भारतीय भोजन इस कदर पसंद करती हैं कि भारत मे जहां भी जाती हैं, वहीं वह स्थानीय व्यंजनों का स्वाद जरूर चखती हैं. वह खुद रिसर्च कर पारंपरिक स्थानीय व्यंजनों का पता लगती हैं और फिर से उनका आनंद लेती हैं."

जैकलीन खुद भी एक रेस्तरां की मालिक हैं. ‘ए फ्लाइंग जट्ट’ के प्रमोशन के दौरान जैकलीन ने गोल्डन टेम्पल का दौरा किया था. ऐसे में जब अमृतसर में थीं, तब उन्होंने स्थानीय स्ट्रीट फूड और वहां की पारंपरिक आइटम्स का भरपूर आनंद लिया था.

अभिनय की बात करें, तो जैकलीन जल्द ‘किक 2’, ‘भूत पुलिस’, ‘सर्कस’ और ‘बच्चन पांडे’ जैसी फिल्मों में नजर आने वाली हैं.