Also Read - Jacqueline Fernandez ने महाराष्ट्र के 2 गांवों को लिया गोद, ऐसे करेंगी लोगों की मदद

View this post on Instagram

@jacquelinef143 gifts a swanky car to her staff member on occasion of Dussehra. Isn’t she the sweetest? . . #jacquelinefernandes #jacquelinefernandez #jacquelinefernandez💃 #bollywoodactress #bollywoodnews #bollywoodcelebrity #instavideo #videooftheday #entertainmentindustry #fifafooz