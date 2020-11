Jacqueline Fernandez hot and glamours look in upcoming film bhoot police- बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज अनलॉक के बाद से ‘वर्किंग मोड’ में हैं, और उनकी किटी में ‘किक 2’, ‘सर्कस’ और ‘भूत पुलिस’ जैसी 3 बड़े बैनर की फिल्में शामिल है. अभिनेत्री हाल ही में ‘भूत पुलिस’ की शूटिंग के लिए धर्मशाला रवाना हो गयी हैं और दिवाली के दौरान वहीं रहेंगी. Also Read - अर्जुन कपूर ने आखिर क्यों कह दिया, एक-दूसरे के साथ रहने की जरूरत नहीं है?

'भूत पुलिस' में उनके किरदार के बारे में पूछे जाने पर जैकलीन ने खुलासा किया, 'वह सुपर सेक्सी और ग्लैम है.' चूंकि फिल्म शूटिंग अभी हाल ही में शुरू की गई है, अभिनेत्री अपने किरदार के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सकती, लेकिन वह दर्शकों से वादा करती है कि यह किरदार उनके अब तक के किरदारों से बेहद हटकर और अलग है.

'भूत पुलिस' के अपने सह-कलाकारों के बारे में बात करते हुए, जैकलीन ने आगे कहा, "सैफ और मैंने रेस 2 में साथ काम किया है. हम सिर्फ सह-कलाकार नहीं हैं, बल्कि दोस्त हैं. लेकिन अर्जुन और यामी, जिनके साथ मैं पहली बात काम कर रही हूं, वे भी बहुत मजेदार हैं."

जैकलीन अपने विभिन्न प्रोजेक्ट्स के साथ ‘होप-स्किप-जंप’ मोड में होंगी. वह बहुत ही कम समय में 3 बहुमुखी किरदारों को निभाते हुए दिखाई देंगी, जो निश्चित रूप से दर्शकों के लिए एक ट्रीट होगी.

अभिनेत्री लगभग एक महीने के लिए पहाड़ी वादियों में रहेंगी, जिसके बाद वह मुम्बई लौट कर रणवीर सिंह के साथ रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस का रुख करेंगी. निश्चित रूप से, दर्शक जैकलीन को फिर से पर्दे पर देखना का बेसब्री से इंतजार है.

इन फिल्मों के अलावा, अमांडा सेर्नी के साथ मिलकर जैकलीन का पॉडकास्ट ‘फील गुड पॉडकास्ट’ है, जो सकारात्मकता और अच्छी वाइब्स से भरा हुआ है.