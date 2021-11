Jacqueline Fernandez with singer Yohani See Their Viral Dance: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) ने बुधवार को श्रीलंकाई सिंगर योहानी दिलोका डी सिल्वा (Yohani Diloka De Silva) के साथ एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्ट्रेस उनके वायरल गाने ‘मानिके मगे हिते’ (Manike Mage Hithe) पर डांस करती नजर आ रही हैं. बता दें कि जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) इन दिनों श्रीलंका में हैं, ऐसे में वो इस मशहूर सिंगर के साथ जमकर मजे कर रही हैं. इस वीडियो को अब तक 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है.Also Read - Taarak Mehta... की इस एक्ट्रेस ने पार की बोल्डनेस की सारी हदें, Hot तस्वीरें इंटरनेट पर लगा रही है आग

वीडियो में जैकलीन (Jacqueline Fernandez) और योहानी (Yohani) वायरल गाने 'मानिके मगे हिते' (Manike Mage Hithe) पर फ्री स्टाइल में डांस कर रहे हैं. वीडियो में जैकलीन फर्नाडिस (Jacqueline Fernandez) ने व्हाइट एथनिक ड्रेस पहना है, जिसमें वे बेहद खूबसूरत लग रही हैं. सिंगर योहानी (Singer Yohani) भी ब्लैक और गोल्डन कलर के ड्रेस में कमाल लग रही हैं. इस इंस्टाग्राम रील को फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Jacqueline Fernandez (@jacquelinef143)



जैकलीन ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'आप जब श्रीलंका में हो और यदि आप उनसे मिलने सकें तो योहानी के साथ #manikemagehite पर डांस करें, ये सॉन्ग बहुत प्यारा है.' बता दें कि सिंगर योहानी जल्द अपने हिट गाने Manike Mage Hithe के हिंदी वर्जन के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं. अगर जैकलीन की आने वाली फिल्मों की बात करें तो वो इस समय फिल्म 'राम सेतु' की शूटिंग कर रही हैं. इस फिल्म में उनके अपॉजिट अक्षय कुमार है. 'राम सेतु' में नुशरत भरूचा की भी अहम भूमिका है.