जैसलमेर में हाल ही में 'बच्चन पांडे' की शूटिंग पूरी करने वालीं अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए रस्सी पर चलने का प्रशिक्षण लिया. यह एक पतले तार या रस्सी पर चलने का कौशल है.

जैकलिन लगभग तीन सप्ताह के लिए जैसलमेर में थीं और उन्होंने लगभग एक में यह कला सीख ली.

एक करीबी सूत्र ने कहा, "इस कला को सीखना मुश्किल है, जहां एक व्यक्ति को रस्सी पर चलने के लिए शरीर के संतुलन की आवश्यकता होती है, जो जमीन से लगभग आठ से 10 फीट की ऊंचाई पर बंधा होता है. जैकलिन ने आसानी से इस कला को सीख लिया."

सूत्र ने कहा कि अभिनेत्री ने पहले भी व्यक्तिगत स्तर पर पोल डांसिंग और एरियल योग का प्रशिक्षण लिया है, जिससे उन्हें इस कौशल को सीखने के लिए शरीर का संतुलन बनाने में मदद मिली.

‘बच्चन पांडे’ में अक्षय कुमार और कृति सैनन भी हैं. फरहाद सामजी निर्देशित यह एक्शन कॉमेडी फिल्म अगले साल 26 जनवरी को रिलीज होगी.