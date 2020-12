Jacqueline Fernandez Returns To Circus Shoot after Bhoot Police see her hot pics- बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज इन दिनों अपने काम में काफी ज्यादा व्यस्त हैं. वह लगातार एक सेट से दूसरे सेट पर जाकर शूटिंग करने में लगी हुई हैं. जैकलीन के पास इस वक्त चार बड़ी फिल्में हैं, ऐसे में साल 2021 में बॉक्स ऑफिस पर उनके राज करने की संभावना जताई जा रही है. फिल्म ‘भूत पुलिस’ के प्रोडक्शन हाउस के एक करीबी सूत्र ने कहा है, “जैकलीन ने हाल ही में धरमशाला में ‘भूत पुलिस’ का एक शेड्यूल पूरा किया है और अब रोहित शेट्टी की फिल्म ‘सर्कस’ के पहले शेड्यूल की शूटिंग के लिये वापस आई हैं. उनके लिए यह समय बहुत ही व्यस्तता भरा, लेकिन साथ ही बहुत ही हासिलीयत वाला है.” Also Read - Crispy Poori Recipe In Hindi: सर्दियों में खाना चाहते हैं टेस्टी नाश्ता तो घर पर बनाएं काली मिर्च और जीरे की कुरकुरी पूड़ी

'भूत पुलिस' की टीम ने फिल्म के पहले शेड्यूल को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश में उड़ान भरी थी. जैकलीन ने अपनी दीवाली भी यहीं सेलिब्रेट किया है.

अभिनेत्री को हाल ही में साजिद नाडियाडवाला की फिल्म 'बच्चन पांडे' के लिए भी चुना गया है, जिसमें वह अक्षय कुमार के साथ फिर से नजर आएंगी. इसके अलावा, जैकलीन को सलमान खान के साथ 'किक 2' में भी देखा जा सकेगा.