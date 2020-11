Jacqueline Fernandez shares too bold topless photo set to fire on internet See Pics -बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया पेज पर पर बेहद हॉट तस्वीर शेयर की, जिसको देख उनके प्रशंसक अचंभित रह गए. इस मोनोक्राम तस्वीर में जैकलीन केवल एक खुली जैकेट पहने हुए दिखाई दे रही हैं. तस्वीर में अभिनेत्री ने अपने कव्र्स को फ्लॉन्ट करते नजर आ रही हैं. Also Read - बोल्ड अवतार में चेतना पांडे ने शर्म की सारी हदें की पार, बिकिनी में की हॉट तस्वीरें शेयर

उन्होंने इस तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, “फार फार अवे.” Also Read - 'दिल्ली क्राइम' के इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड जीतने से रसिका हुईं सम्मानित, बोलीं...

इस तस्वीर को फोटो शेयरिंग वेबसाइट पर 5.43 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं.

जैकलीन इन दिनों आगामी फिल्म ‘भूत पुलिस’ की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसमें यामी गौतम, सैफ अली खान और अर्जुन कपूर भी हैं. फिल्म हिमाचल प्रदेश में डलहौजी और धर्मशाला में शूटिंग शेड्यूल को पूरी कर ली है.

इसके साथ-साथ अभिनेत्री ‘सर्कस’ और ‘किक 2’ में भी दिखाई देने वाली हैं.