200 Crore Extortion Case: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) को रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर आव्रजन अधिकारियों ने देश से बाहर जाने से रोक दिया. मालूम हो कि Extortion मामले में जैकलीन के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुकेश चंद्रशेखर उगाही मामले में अभिनेत्री के खिलाफ LOC जारी की गई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, जैकलीन फर्नांडीज एक शो के लिए दुबई जाना चाहती थीं.

Actor Jacqueline Fernandez was stopped at the Mumbai Airport by immigration officials due to a LOC (Look Out Circular) in connection with a Rs 200 crore extortion case involving conman Sukesh. She was supposed to fly to Muscat: Sources

— ANI (@ANI) December 5, 2021