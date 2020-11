Jacqueline Fernandez talks about upcoming movies ranveer Singh See Latest Topless Hot and Sexy Photos- बॉलीवुड की मिस सनशाइन जैकलीन फर्नाडीज ने अपनी पिछली परफॉर्मेंस के साथ देश में तहलका मचा दिया है और अब, अपनी आगामी फिल्मों में कुछ अभूतपूर्व परफॉर्मेंस के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं. अभिनेत्री आने वाले समय में तीन बड़ी फिल्मों में नजर आने वाली हैं. Also Read - अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म का नाम क्यों है 'लूडो', पंकज त्र‍िपाठी ने हमेशा की तरह...

अपनी आगामी फिल्मों के बारे में बात करते हुए जैकलीन ने कहा, "मैं इस तरह के रोमांचक प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहती हूं. प्रत्येक फिल्मों का जॉनर एक-दूसरे से बहुत अलग हैं और यह कुछ ऐसा है जो मैं अपनी बकेट लिस्ट से टिक ऑफ करना चाहती थी. मेरे किरदारों की बहुत अलग डिमांड हैं, यह सुपर थ्रिलिंग होने वाला है."

अपने सह-अभिनेताओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “ऐसे सह-कलाकार जिनके साथ मैंने पहले काम करना बहुत एन्जॉय करना पसंद किया है, वे सलमान और सैफ है. मैं पहली बार रोहित शेट्टी और रणवीर के साथ सहयोग कर रही हूं, वे सभी प्रतिभा के पावरहाउस हैं और उनके साथ शूटिंग करने में बहुत मजा आने वाला है.”

View this post on Instagram 46 million ❤️❤️ A post shared by Jacqueline Fernandez (@jacquelinef143) on Oct 23, 2020 at 7:09am PDT

उन्होंने कहा, “मेरे पास एक किरदार से दूसरे किरदार में जाने और स्विच करने का कोई समय नहीं होगा, लेकिन मैं इसकी शिकायत नहीं कर रही हूं, क्योंकि मैं बैक टू बैक फिल्मों के साथ एक खुशहाल स्पेस में रहूंगी.”

View this post on Instagram Love you, thank you ❤️ A post shared by Jacqueline Fernandez (@jacquelinef143) on Oct 23, 2020 at 7:11am PDT

जैकलीन जल्द ‘भूत पुलिस’, ‘किक 2’ और ‘सर्कस’ में दिखाई देंगी.