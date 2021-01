Jacqueline Fernandez turns as Ballerina in Viral Pics see hot and sexy topless photos- जैकलीन फर्नांडिस Jacqueline Fernandez की हाल में शेयर फोटोज़ ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. हालांकि ये उनके किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है. जिसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है. Also Read - काजोल ने खोजा 'फैट' छिपाने का ये अनोखा तरीका, पतला होना है तो आप भी कस लें कमर

लेकिन जिस तरह से वे अपनी फ्लेग्जिबल बॉडी को फ्लॉंट करती हुईं नज़र आ रही हैं ऐसा करना इतना आसान नहीं है. इन तस्वीरों के कैप्शन में जैकलीन ने लिखा- बहुत जल्द कुछ नया आनेवाला है और लिखा है- कमिंग सून.

बता दें, Jacqueline fernandez इन दिनों आगामी फिल्म ‘भूत पुलिस’ की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसमें यामी गौतम, सैफ अली खान और अर्जुन कपूर भी हैं. फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश में डलहौजी और धर्मशाला में पूरी हो चुकी है. इसके साथसाथ एक्ट्रेस ‘सर्कस’ और ‘किक 2’ में भी दिखाई देने वाली हैं.