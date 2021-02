Jagjit Singh Birthday and Famous Ghazal: अपनी मखमली आवाज़ से हर किसी की रूह को सुकून पहुंचाने वाले जगजीत सिंह आज ही के दिन दुनिया में आए थे. आज उनका जन्मदिन है. 8 फरवरी 1941 के दिन राजस्थान के श्रीगंगानगर में (Jagjit Singh Birth Anniversary) जन्मे इस ग़ज़ल सम्राट ने दुनिया को बहुत कुछ दे दिया जिसके भरोसे कई सदियां गुज़ारी जा सकती हैं. हर इंसान के एहसास को अपनी आवाज़ में पेश करके जगजीत साहब ने हर दर्द समझा है. हर उम्र के लोग इन्हें तभी तो पसंद करते हैं. गजल हो या भजन, गीत हो या शास्त्रीय संगीत. जगजीत सिंह हर फन में माहिर थे. जब कभी ‘तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया’ जैसी पंक्ति कानों में पड़ती है उस वक़्त इन निगाहों के सामने जगजीत साहब ही होते हैं. खैर, बातें तो बहुत हैं मगर अभी हम आपके लिए लाए हैं जगजीत साहब (Famous Ghazal of Jagjit Singh) की कुछ चुनिंदा ग़ज़लें: Also Read - Jagjit Singh Birthday: जवान बेटे की मौत ने बना दिया था 'गूंगा', जानिए ग़ज़ल सम्राट की अनसुनी कहानी

‘झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं’, ‘तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो’, ‘तुमको देखा तो ये ख्याल आया’, ‘प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है’, ‘होश वालों को खबर क्या’, ‘कोई फरियाद’, ‘होठों से छू लो तुम’, ‘ये दौलत भी ले लो’, ‘चिठ्ठी न कोई संदेश’ जैसी फिल्मी ग़ज़लें हमेशा के लिए अमर हो गईं. हम सबका यह पसंदीदा फनकार 10 अक्टूबर 2011 को इस दुनिया से रुखसत हो गया.