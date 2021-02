Jaideep Ahlawat Birthday: अमेज़न प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर रिलीज हुई वेब सीरीज ‘पाताल लोक’ (Paatal Lok) में हाथी राम चौधरी (Hathi Ram Chaudhary) की भूमिका निभाने वाले अभिनेता जयदीप अहलवात अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. अपने अभिनय से हर किसी का दिल जीतने वाले जयदीप का (Happy Birthday Jaideep Ahlawat) आज जन्मदिन है. 8 फ़रवरी 1980 को रोहतक हरियाणा में जन्में जयदीप ने हर किरदार में सांस फूंकी हैं. चाहे वो गैंग्स ऑफ़ वासेपुर में ‘शाहिद’ का रोल हो या पाताल लोक में ‘हाथी राम चौधरी’ का, इस कलाकार ने अपनी अदाकारी से उन किरदारों को हमेशा के लिए अमर कर दिया. Also Read - List of Controversial Web Series and Movies in India: केवल ‘तांडव’ ही नहीं, इन वेब सीरीज और फिल्मों को लेकर भी जमकर हुआ घमासान; देखें पूरी लिस्ट

आज बर्थडे के मौके पर जानिए जयदीप की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ रोचक और अहम बातें (Interesting Facts about Jaideep Ahlawat)-

-जयदीप अहलवात ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीयूट ऑफ़ इण्डिया से ग्रेजुएट हैं. Also Read - Top 10 Webseries Of 2020: 'मिर्ज़ापुर 2' से लेकर 'पाताल लोक' तक, इस साल इन वेब सीरीज का रहा दबदबा

-जयदीप ने साल 2010 में आई अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत फिल्म ‘खट्टा मीठा’ से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसी साल वो अजय देवगन की फिल्म ‘आक्रोश’ में भी नज़र आए.

-जयदीप तमिल फिल्म, ‘विश्वरूपम’ (2013) में भी नज़र आए जिसमें उन्होंने सलीम की भूमिका निभाई थी. उन्होंने विभिन्न हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे ‘कमांडो: ए वन मैन आर्मी’ (2013), ‘गब्बर इज बैक’ (2015), ‘रईस’ (2017), ‘राज़ी’ (2018), और ‘बागी 3’ ( 2020).

-फिल्मों के अलावा उन्होंने कई वेबसीरीज में भी काम किया है जिसमें‘बार्ड ऑफ ब्लड’ (2019) और ‘पाताल लोक’ (2020) जैसे नाम शामिल हैं.

-वह एक भारतीय सेना अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन वे कई बार अपने एसएसबी साक्षात्कार को पास करने में असफल रहे.

-उन्होंने गैंग्स ऑफ़ वासेपुर में मनोज बाजपाई (सरदार खान) के पिता शाहिद खान का रोल निभाया था.