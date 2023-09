Rajinikanth Highest Paid Actor: रजनीकांत बने भारत के सबसे महंगे एक्टर, फीस सुन पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

थलाइवा सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर को दर्शकों का खूब प्यार मिला है. हालांकि तमिल भाषा में फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की है. इसी के चलते फिल्म ने 600 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर कर ली है. ‘जेलर’ ने दुनियाभर में तहलका मचा रखा है. 10 अगस्त को रिलीज हुई जेलर की शानदार कमाई बॉक्स ऑफिस पर अभी भी बरकरार है. . इसी बीच फिल्म के हीरो रजनीकांत की फीस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. फीस की बात करें तो रजनीकांत को 200 करोड़ की फीस दी गई है. वहीं अब सिनेमाघरों में धूम मचा चुकी जेलर अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी दहाड़ लगाने के लिए तैयार है. दरअसल, जेलर के 100 करोड़ की कीमत में ओटीटी राइट्स बिक गए हैं. आइए आपको बताते हैं आप किस प्लेटफॉर्म पर घर बैठे जेलर का लुत्फ उठा सकते हैं.

जी हां, इस बात की जानकारी फिल्म इंडस्ट्री ट्रैकर मनोबाला विजयन ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है, उन्होंने अपने ट्वीट में रजनीकांत की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि ‘जानकारी मिली है कि कलानिधि मारन ने जो चेक रजनीकांत को दिया है, वो 100 करोड़ रूपये का है. ये चेक जेलर के प्रॉफिट शेयरिंग का है. इसके अलावा रजनीकांत को पहले ही फिल्म की फीस मिल चुकी है, जो 110 करोड़ रूपये है. कुल मिलाकर सुपरस्टार को 210 करोड़ रूपये जेलर के लिए मिले हैं. इस तरह से रजनीकांत का नाम अब देश के सबसे महंगे एक्टर में शुमार हो गया है.’ हालांकि, अभी तक इस बात की आधारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है.