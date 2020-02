नई दिल्ली: हॉलीवुड सुपरस्टार डेनियल क्रैग (Daniel Craig) यानी जेम्स बॉन्ड (James Bond) एक बार फिर सुर्ख़ियों में हैं. इस बार वो अपनी आगामी फिल्म ‘नो टाइम टू डाई (No Time to Die)’ की वजह से चर्चा में बने हुए हैं. क्रैग की इस बहुचर्चित फिल्म का जब से टीज़र रिलीज़ हुआ है तब से ही ये सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. 30 सेकंड के इस टीज़र में क्रैग कई जबरदस्त एक्शन सीन्स भी करते हुए नज़र आ रहे हैं. क्रैग के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं. इस टीज़र में उनके साथ रामी मालेक, राल्फ फिन्स, ली सेडॉक्स, एना डी अरमास और लशाना लिंच जैसे कलाकार भी नजर आए हैं.

यहां देखें फिल्म का टीज़र- See ‘No Time To Die’ Teaser here:

बीते शनिवार को जेम्स बॉन्ड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर इस टीज़र को अपलोड किया गया है और इसे अब तक 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देख लिया है. इस फिल्म में दर्शकों को बहुत कुछ नया भी देखने को मिल सकता है. एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि क्रैग इस फिल्म में अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख सकते हैं. बता दें कि इस मेगास्टार ने पिछले चार फिल्मों में जासूस का किरदार निभाया है लेकिन इस बार उनके फैन्स को क्रैग के किरदार में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. फिल्म इसी साल अप्रैल में रिलीज होने जा रही है.