Jana Nayagan Box Office Collection Day 1: थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, पहले ही दिन कर डाली करोड़ों की कमाई

Jana Nayagan Box Office Collection Day 1: तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है.

Written by: Ritika
Published: July 23, 2026, 6:50 PM IST
(Pic credit- insta: actorvijay)
(Pic credit- insta: actorvijay)

Jana Nayagan Box Office Collection Day 1: साउथ सिनेमा लोकप्रिय अभिनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ फाइनली 23 जुलाई को रिलीज हो चुकी है. आपको बता दें सीएम बनने के बाद विजय की यह आखिरी फिल्म है, जिस वजह दर्शकों के मन में इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह भी था. उनके 30 वर्षों से ज्यादा लंबे फिल्मी सफर को समर्पित एक भावुक विदाई के रूप में अब लोग इसको देख रहे हैं. निर्देशक एच. विनोथ ने फिल्म को सिर्फ बड़े एक्शन और स्पेशल इफेक्ट्स तक सीमित नहीं रखा, बल्कि विजय और उनके करोड़ों फैंस के बीच एक खूबसूरत सा अलविदा दिया हुआ है. फिल्म का हर सीन भी काफी ज्यादा खूबसूरत है. आपको बता दें इस फिल्म को लेकर दर्शकों ने खूब प्यार दिया है, फैंस को ये खूब पसंद आई है. फिल्म को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी लोगों की तरफ से दी जा रही है.

एडवांस बुकिंग ने बढ़ाया भरोसा

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आपको बता दें फिल्म की एडवांस बुकिंग भी काफी ज्यादा थी औ ‘जना नायकन’ बॉक्स ऑफिस पर बड़ी शुरुआत करने वाली बड़ी फिल्म बनी है. कई शहरों में पहले दिन के शो रिलीज से पहले ही फुल हो गए थे. यह फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. तमिल में इस फिल्म को खूब प्यार दिया गया है. पहले दिन इसकी केवल 7200 टिकटें बिकीं, जिनमें से 5100 पीवीआर में, 1600 आईएनओएक्स में और 500 सिनेपोलिस में बिकी थी.

सोशल मीडिया पर छाया ‘जना नायकन’

फिल्म रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसके लिए लोगों का प्यार देखने के लिए मिला है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोग इस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई फैंस ने पहले शो के बाद थिएटर के वीडियो और रिएक्शन भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, यह फिल्म देशभर के कई सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. और ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिल्म को पहले दिन अच्छे रिव्यूज मिले और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई कर चुकी है. 13 करोड़ का आंकड़ा अभी तक पार कर लिया है. फिल्म का जलवा अभी भी बरकरार है. आने वाले दिनों में ये फिल्म खूब कमाई करने वाली है. ‘जना नायकन’ में विजय दमदार एक्शन और इमोशनल अंदाज में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में एक्शन, शानदार विजुअल्स और मास एंटरटेनमेंट का तड़का लगाया गया है. इस फिल्म को देखने के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतार है, इस फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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