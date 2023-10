Hindi Entertainment Hindi

Janhvi Kapoor And Shikhar Pahariya Once Again Spotted Together Did The Lovebirds Go On A Romantic Vacation

Janhvi Kapoor और Shikhar Pahariya एक बार फिर साथ में हुए स्पॉट, क्या रोमांटिक वेकेशन पर निकला 'लवबर्ड'?

Janhvi Kapoor Spot at Airport: जाह्नवी कपूर को रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है जिसे देखकर फैंस अलग-अलग कयास लगा रहे हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) इन दिनों फिल्मों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. एक्ट्रेस को अक्सर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के पोते शिखर पहाड़िया के साथ देखा जाता है. कुछ ही दिनों पहले सोशल मीडिया पर जाह्नवी कपूर और शिखर पहाड़िया (Shikhar Pahariya) की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. जिसमें मुंबई की सड़कों पर दोनों को डांस करते नजर आए थे. उसके बाद दोनों को गणेश चतुर्थी के मौके पर मुकेश अंबानी के घर पूजा में साथ शामिल होते हुए देखा गया था. वहीं, अब एक बार फिर से जाह्नवी कपूर और शिखर पहाड़िया को पैपराजी के कैमरे में देखा गया हैं. दोनों स्टार्स की ये वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनके रिश्ते को लेकर अलग-अलग अनुमान लगा रहे हैं.

Trending Now

एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं जाह्नवी कपूर

सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Actress Janhvi Kapoor) की एक वीडियो शेयर की गई हैं, जिसमें उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है. पैपराजी की इस वीडियो में जाह्नवी कपूर अपने ऑफ ड्यूटी लुक में हमेशा की तरह नो मेकअप (Janhvi Kapoor Without Makeup) के साथ फ्रेश नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस सैल्मन पिंक शादी की कम्फर्टेबल को-ऑर्ड्स ड्रेस पहने हुए कैमरे में देखते हुए मुस्कुराकर बाय बोलते हुए एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए नजर आई. आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर शिखर पहाड़िया पहले से जाह्नवी कपूर (Shikhar-Janhvi) का इंतजार कर रहे थे वहीं, एक्ट्रेस अपने सिक्योरिटी के साथ एयरपोर्ट टर्मिनल पर अकेली पहुंची.

You may like to read

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

वेकेशन पर गए जाह्नवी और शिखर

बता दें कि एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद शिखर (Who is Shikhar Pahariya) पहले से गाड़ी में बैठे जाह्नवी का इंतजार कर रहे थे. वहीं, जाह्नवी कपूर के सिक्योरिटी के हाथ में उनका फेवरेट तकिया देखने को मिला. इस वीडियो को देखकर बताया जा रहा है कि दोनों कपल वेकेशन पर जा रहे हैं. वहीं, फैंस अलग-अलग अपनी फीलिंग्स कमेंट करके जाहिर कर रहे हैं. हालांकि जाह्नवी कपूर और शिखर पहाड़िया ने अपने रिश्ते को लेकर अबतक कोई ऑफिसियल अनाउंसमेंट नहीं किया है. लेकिन करण जौहर की शो कॉफी विद करण 7 (Koffee with Karan) के एक एपिसोड में दोनों के रिश्ते को लेकर बात करते हुए देखा गया था.

RECOMMENDED STORIES