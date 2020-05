Also Read - कोरोना वायरस: मध्य प्रदेश में कैदियों को बड़ी राहत, 120 दिन की आपात छुट्टी मिलेगी

View this post on Instagram

omg!!! khushi is just so cute🙈😄 this is what we called quarantine life 😂♥️ @khushi05k @janhvikapoor