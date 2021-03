Janhvi Kapoor Cousin Shanaya Kapoor hot Pics on Couch in black dress see glamours photos-जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की कजिन और संजय कपूर (Sanjay Kapoor) की बेटी शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) का इंस्टाग्राम खूबसूरत तस्वीरों से भरा हुआ है. फैशन के मामले में शनाया किसी और स्टार किड से कम नहीं है. हाल ही में शनाया ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे ब्लैक हॉट ड्रेस में सोफे पर लेटी हुईं नज़र आ रही हैं. Also Read - Sara Ali Khan ने काले लहंगे में बरपाया कहर, आसमां में चांद भी देखकर शरमा गया

उनकी ये अदा फैंस को काफी पसंद आ रही है. इसे पोस्ट करते हुए शनाया ने कैप्शन में लिखा- 'दोस्त कहते हैं सामने तुम्हारा क्रश आ रहा है, कैजुअल रहो.'

Also Read - जैकलीन फर्नांडीज ने 'बच्चन पांडे' के लिए बेले कई पापड़, कभी पोल डांस तो कभी रस्सी...

बता दें, शनाया कपूर और सुहाना खान काफी अच्छी दोस्त हैं.

शनाया कपूर इससे पहले भी अपने बोल्ड और ग्लैमरस फोटोशूट को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं