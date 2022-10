Mili Teaser Out Now: जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘मिली’ (Mili) का टीजर रिलीज कर दिया गया है. दर्शकों को एक बार फिर से जाह्नवी का एक अलग अवतार पर्दे पर देखने को मिलने वाला है. टीजर भी सस्पेंस से भरपूर है. बता दें कि इस फिल्म को उनके पिता प्रोड्यूसर बोनी कपूर (Boney Kapoor) प्रोड्यूस कर रहे हैं और यह पहली बार है जब दोनों ने किसी प्रोजेक्ट पर साथ काम किया है. यह फिल्म 4 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है.Also Read - 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की दयाबेन को हुआ कैंसर? जेठालाल और सुंदर ने बताया पूरा सच

बता दें कि इस फिल्म को मथुकुट्टी जेवियर निर्देशित कर रहे हैं. यह फिल्म मलयालम फिल्म 'हेलेन' की रीमेक है. इस फिल्म में जाह्नवी के अलावा सनी कौशल और मनोज पाहवाभी हैं. टीजर की शुरुआत में जाह्नवी को टेप से खुद को लपेटते हुए देखा जा रहा है. वह एक ऐसे कमरे में फंसी हुई नजर आ रही हैं जहां का तापमान लगातार गिरता जा रहा है और ठंड से उनका बुरा हो रहा है. जाह्नवी इस जगह से निकलने की पूरी कोशिश कर रही हैं. हालांकि, वह इस जगह से निकल पाती हैं.

‘मिली’ का टीजर हुआ जारी

बता दें कि जाह्नवी को फिल्म में एक मिनी नौडियाल का किरदार निभाते हुए देखा जाएगा. मथुकुट्टी जेवियर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया है. खास बात ये हैं कि पहली बार जान्हवी अपने पापा के साथ बिग स्क्रीन पर नजर आएंगी. ‘मिली’ के बाद जल्द ही राजकुमार राव के साथ ‘मिस्टर एंड मिसेज माही’ में दिखने वाली हैं. इसके बाद वह वरुण धवन के संग फिल्म ‘बवाल’ में नजर आएंगी. ये पहली बार होगा जब पर्दे पर वरुण धवन के संग जाह्नवी नजर आएंगी.