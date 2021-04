Janhvi Kapoor flaunts figure in floral green bikini in Maldives: बॉलीवुड सेलिब्रिटी अक्सर वेकेशन पर जाते देखे जाते हैं और हमारे स्टार्स को मालदीव से कुछ ज्यादा ही प्यार है. हाल ही के दिनों में श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) कियारा आडवाणी (Kiara Advani) जैसे कई सारे सितारे यहां पर अपना हॉलीडे एंज्वॉय करके आ चुके हैं. ऐसे में अब लिस्ट में एक औऱ नाम जुड़ गया है. दरअसल इन दिनों रूही एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) मालदीव में एंज्वॉय करती नजर आ रही हैं और वो इस दौरान जमकर सोशल मीडिया पर वेकेशन की तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं जिनमें उनका हॉट और बोल्ड लुक देखने को मिल रहा है. फैंस भी जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) के इस लुक को देखकर उनपर फिदा हुए जा रहे हैं. Also Read - Janhvi Kapoor से फैन ने पूछा- क्या हम KISS कर सकते हैं? एक्ट्रेस ने इस अंदाज़ में दिया जवाब

जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) अपने कुछ खास दोस्तों को और गर्ल गैंग के साथ मालदीव पहुंची हुई है जहां पर वो हर दिन का लुफ्त उठा रही हैं. जहां कल जान्हवी (Janhvi Kapoor) ने अपने टोंड बैकलेस, मेटैलिक सिल्वर मोनोकिनी में फ्लॉन्ट किया था वहीं उन्होंने अब कुछ नई तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें उनका बेहद अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. Also Read - Janhvi Kapoor की कजिन Shanaya Kapoor भी इस कदर गिराती हैं बिजलियां, Hot तस्वीरें करती हैं सारी कहानी बयां



इंस्टाग्राम पर एक बिकनी पहने जान्हवी को एक तस्वीर में हॉट पोज देते हुए, वहीं दूसरी क्लिक में वो बेहद क्यूट फेस बनाकर फोटो क्लिक करवा रही हैं. इस दौरान उन्होंने अपने बालों को भी चोटी बनाकर बांध रखा था और इस दौरान बिना मेकअप नैचुरल लुक दिखाते हुए नजर आईं. नई फोटोज को जान्हवी ने कैप्शन दिया, ‘आईलैंड गर्ल’.

इससे पहले जान्हवी ने दोस्तों के साथ एक ग्रुप तस्वीर शेयर की, जिसमें जान्हवी की सभी फ्रेंड्स को बिकनी और स्विमवियर में देखा जा सकता है. इसमें वो जमकर पोज देते हुए नजर आ रहे हैं.

जाह्नवी (Janhvi Kapoor Swimsuit Photo) लगातार अपनी बिकिनी और स्विमसूट तस्वीरें शेयर कर रही हैं. अपनी ग्लैमरस और बोल्ड फोटोज से एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है.

बता दें कि जाह्नवी (Janhvi Kapoor Films) की आखिरी रिलीज फिल्म रूही को लोगों ने काफी पसंद किया और फिल्म हिट साबित हुई. फिल्म हिट होने पर जाह्नवी दोस्तों के साथ मालदीव में छुट्टियां मनाने रवाना हो गईं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी फोटोज व वीडियोज सोशल साइट पर शेयर करती रहती हैं.