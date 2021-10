Janhvi Kapoor Special Tattoo See Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) जहां इन दिनों अपने फिल्मों को लेकर चर्चा में रहती हैं, वहीं एक्ट्रेस आजकल सोशल मीडिया पर भी खुब एक्टिव रहती हैं और इन दिनों में पहाड़ों में अपना हॉलीडे मना रही हैं. जाह्नवी (Janhvi Kapoor) इन दिनों ऋषिकेश में अपनी छुट्टियां मना रही हैं. ऐसे में एक्ट्रेस वहां से जमकर वीडियो और फोटो शेयर की हैं जो फैंस को बेहद पसंद आ रहे हैं.Also Read - फेमस कोरियोग्राफर Punit Pathak का पत्नी संग रोमांस का वीडियो लीक, देखकर शरमा गए लोग

जहां जाह्नवी (Janhvi Kapoor) ने अपने सोशल मीडिया पर घूमने की और बाकि चीजों की तस्वीरें शेयर की हैं. जाह्नवी (Janhvi Kapoor) ने गुरुवार को जो तस्वीरें पोस्ट की हैं, वो छुट्टी के दौरान की लग रही हैं. इन तस्वीरों में जाह्नवी (Janhvi Kapoor) कभी हनुमान मंदिर के सामने हाथ जोड़े हुए नज़र आती हैं. कहीं, स्विमिंग पूल में मस्ती करते हुए, वहीं उन्होंने इस दौरान बेहद खास काम किया है जिसे देखकर फैंस बेहद इमोशनल हो गए हैं.

जाह्नवी (Janhvi Kapoor) ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ वह अपनी दो बेहद खूबसूरत सेल्फी भी शेयर की है. जाह्नवी ने जो टैटू बनवाया है, उसमें लिखा है, 'आई लव यू माय लब्बू.' इस नाम का सीक्रेट भी सामने आ चुका है. दरअसल, जाह्नवी (Janhvi Kapoor) की मां और दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी (Sri Devi) उन्हें इसी नाम से बुलाती थीं. अपनी मां की याद में उन्होंने इस नाम का टैटू बनवाया है.

View this post on Instagram A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor)



इसके साथ एक वीडियो भी है, जिसमें जाह्नवी दर्द होने पर गोविंदा-गोविंदा चिल्ला रही हैं, बता दें कि इस साल मां की तीसरी पुण्य तिथि पर जाह्नवी ने श्रीदेवी का लिखा एक नोट इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें लिखा था- I love you my labbu. You are the best baby in the world. जाह्नवी ने वही पूरी लाइम टैटू के रूप में अपने हाथ पर गुदवाकर मां की याद को हमेशा अपने क़रीब कर लिया है