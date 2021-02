Janhvi Kapoor hot and glamours photoshoot in pink and backless top before roohi film rlease see bold pics-जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) और राजकुमार (Rajkummar) स्टारर फिल्म ‘Roohi’ जल्द रिलीज हो रही है. इससे पहले ही श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी ने रूही के प्रमोशन के लिए ग्लैमरस फोटोशूट कराया है. जिसमें वो गजब की खूबसूरत लग रही हैं. जाह्नवी कपूर ने पिंक पैंट्स के साथ बैकलेस टॉप पहना है. Also Read - Nia Sharma ने Ravi Dubey को कहा Best Kisser, हैरान हुई पत्नी ने दिया ऐसा रिएक्शन

साथ ही पिंक आई शेड्स और मैचिंग लिपस्टिक उनकी सुंदरता में चार-चांद लगा रही है. बता दें, फिल्म रूही, 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. गौरतलब है कि रूही का नाम पहले रूही अफ्जा था जिसे बदलकर रूही किया गया है. Also Read - Ameesha Patel पर लगा 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप, कोर्ट ने मांगा जवाब...होगी पेशी

Also Read - The Married Woman से पहले इन फिल्मों में समाज की जंजीरें तोड़ती नज़र आई थीं महिलाएं, इन सीरीज में दिखा लेस्बियन रिलेशन

बता दें, जान्हवी आखिरी बार नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना –द कारगिल गर्ल में नजर आई थी.