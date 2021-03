Janhvi Kapoor Looking Smoking Hot In Red Gown: बॉलीवुड की धड़क गर्ल जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) हाल ही में अपनी नई फिल्म ‘रूही’ (Roohi) लेकर आई हैं जिसमें उन्होंने पहली बार किसी भूत का किरदार निभाया है. जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) को उनके इस फिल्म को दर्शक जमकर प्यार दे रहे हैं औऱ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. ऐसे में जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने अपने सोशल मीडिया पर एक बेहद कमाल की फोटो शेयर की है जिसमें वो बेहद हॉट लग रही हैं. Also Read - Janhvi Kapoor-Rajkummar Rao स्टारर फिल्म 'रूही' के ऊपर थी ये बड़ी ज़िम्मेदारी, VIDEO में जानिए कैसा रहा माहौल

तस्वीरों में जान्हवी (Janhvi Kapoor) अपने लाल ड्रेस में शानदार लग रही हैं, लाल रंग का गाउन पहने जान्हवी (Janhvi Kapoor) की तस्वीरों से नजरें हटा पना बेहद मुश्किल हैं. तस्वीरों में उन्होंने लाल लिपस्टिक लगा रखी है और हाई हिल्स की सैंडल पहन रखी हैं. जाह्नवी (Janhvi Kapoor) इन दिनों अपने काम और ब्यूटी को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं. ऐसे में जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) का ये ग्लैमरस फोटोशूट जमकर वायरल हो रहा है. इस फोटोशूट की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं. जाह्नवी (Janhvi Kapoor) का लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है Also Read - Roohi Box Office Collection Day 3: 'रूही' की कमाई में तीसरे दिन आया बड़ा उछाल, वीकेंड पर चला Janhvi का जादू

View this post on Instagram A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor)

जाह्नवी कपूर अपने ग्लैमरस अंदाज के कारण स्टार बनने से पहले से ही लोगों के बीच में काफी फेमस रही हैं औऱ वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी एक से बढ़कर एक कमाल की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं जो उनकी तस्वीरों और विडियोज को जमकर लाइक करते दिखते हैं.