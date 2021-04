Jhanvi Kapoor In Maldives See actress hot Pics: बॉलीवुड में जहां कई सारे सितारे लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कई सारे सितारे इन दिनों मालदीव में मजे कर रहे हैं. ऐसे में अभी हाल ही में रुही एक्ट्रेस जान्हवी कपूर ( Janhvi Kapoor) मालदीव पहुंच गई हैं और वहां से उन्होंने अपनी कुछ दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. ये तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. Also Read - Janhvi Kapoor ने Red Gown में ढाया कहर, हॉट फोटोशूट देख फिदा हुए फैंस- देखें Viral Photos

जान्हवी कपूर ( Janhvi Kapoor) मालदीव पहुंच गई हैं औऱ एक्ट्रेस ने वहां से जमकर तस्वीरें शेयर की हैं. इस ट्रिप पर जान्हवी कपूर के बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं. बता दें कि हाल ही में जान्हवी लॉस ऐंजिलिस के ट्रिप से वापस लौटी हैं और अब वो मालदीव में मजे कर रही हैं. Also Read - Janhvi Kapoor Birthday: वेस्टर्न ड्रेसेज से लेकर साड़ी तक, Janhvi Kapoor हर अंदाज में गिराती हैं हुस्न की बिजलियां...देखें Photos



जान्हवी कपूर ने मालदीव पहुंचते ही शानदार फोटोशूट कराया और इसकी कुछ तस्वीरें शेयर भी की हैं. येलो ड्रेस में वो बीच के किनारे क्वालिटी समय बिताती दिख रही हैं. जाह्नवी की ये तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां पर उन्होंने खूब मस्ती की है.

बता दें कि जाह्नवी कपूर हाल ही में फिल्म रूही में नजर आई थीं. फिल्म में जाह्नवी के साथ राजकुमार राव और वरुण शर्मा मुख्य किरदारों में शुमार थे. रूही के पहले जाह्नवी फिल्म गुंजन सक्सेना: द कार्गिल गर्ल में नजर आई थीं.बता दें कि जाह्नवी के पास करण जौहर की तख्त भी है.