Janhvi Kapoor And Shanaya Kapoor hot look In Rhea Kapoor Party: अनिल कपूर (Anil Kapoor) और सुनीता (Sunita Kapoor) कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर (Rhea Kapoor) अपने लॉन्गटाइम ब्वॉयफ्रेंड करण बूलानी (Karan Bolani) के साथ शनिवार को शादी के बंधन में बंध गईं. ऐसे में अनिल कपूर ने सेलिब्रेशन के लिए मुंबई में एक पार्टी का आयोजन किया था और इस दौरान जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) और शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) ने अपनी हॉटनेस से सबको हैरान कर दिया.

बता दें कि जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) रिया कपूर (Rhea Kapoor) की शादी में किसी वजह से शामिल नहीं हो पाई थी, लेकिन उन्होंने पार्टी में आकर ये बता दिया कि उनकी बोल्डनेस के आगे हर कोई फिका है. वहीं जाह्नवी कपूर की चचेरी बहन शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) ने भी इस दौरान अपनी कातिल अदाओं से हर किसो को अपना बना लिया है.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)



ब्लैक कलर की ड्रेस में शनाया बेहद खूबसूरत लग रही थींऔर उनका लुक बेहद सिंपल था लेकिन वो हॉटनेस में किसी से कम नहीं थीं. बता दें कि शनाया जल्द ही करण जौहर की फिल्म से डेब्यू करने वाली हैं.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)



वहीं जाह्नवी ने स्काई ब्लू कलर का ट्यूब टॉप और व्हाइट ट्राउजर्स पहना हुआ था, जिसमें उऩका लुक बेहद सिंपल और सेक्सी लग रहा था. तस्वीरों में जान्हवी कपूर ने ड्रेस के साथ मैचिंग जूलरी भी कैरी की है, जो उनके इस लुक को कम्प्लीट कर रही है