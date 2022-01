Janhvi Kapoor In Yellow Bikini See Actress Sexy Look: जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) का नाम बॉलीवुड की उन यंग एक्ट्रेसेस में शुमार हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. जान्हवी कपूर अपनी यूनीक स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर फैंस के बीच पॉपुलारिटी हासिल करने वाली जान्हवी अपनी बोल्ड अदाओं के लिए भी जानी जाती हैं और वो अक्सर अपनी तस्वीरों और वीडियो के जरिए फैन्स के साथ जुड़ी रहती हैं. हाल ही में जान्हवी ने पिंक बिकिनी में अपनी फोटोज शेयर की थी और अब एक्ट्रेस ने यलो कलर की बिकिनी में अपनी हॉट फोटोज शेयर की हैं. तस्वीरों में जान्हवी बिकिनी (Janhvi Kapoor Bikini Pics) पहनकर पानी में आग लगाती दिख रही हैं. इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने अपनी हॉट पिक्स शेयर की हैं, जो आपके होश उड़ा देगा.Also Read - Nora Fatehi ने ब्लैक बिकिनी में ढाया कहर, टोंड बॉडी और क्लीवेज पर फिसल रहा है फैंस का दिल...Video

हाल ही में एक्ट्रेस ने जो अपनी फोटो शेयर की है उसमें वो पूल में हैं और जमकर मस्ती कर रही हैं और इस दौरान उन्होंने वो पीले रंग की फ्लोरल प्रिंट बिकिनी पहन पूल में पोज देती दिखाई दे रही हैं. एक्ट्रेस ने कुल चार तस्वीरें साझा की है, जिसमें वो पानी के अंदर लेट कर कैमरे के लिए पोज दे रही हैं.

बता दें कि रविवार को इंस्टाग्राम पर जान्‍हवी कपूर (Janhvi Kapoor Bikini Photos) ने लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की जिसमें वह बिकिनी में अपना ग्लैमरस अंदाज फ्लॉन्ट करती दिख रही थीं. कुछ तस्वीरों में वह स्वीमिंग पूल किनारे पिंक बिकिनी में नजर आ रही हैं तो एक तस्वीर में वह व्हाइट ट्रांसपेरेंट टॉप और हॉट पैंट में पोज देती दिख रही हैं, जान्‍हवी ने इन फोटोज को पोस्ट करते हुए फैंस को सलाह दी, लिखा- खुद की केयर करने वाला वीकेंड मनाइए.

जान्‍हवी कपूर की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वह ‘गुड लक जेरी’ फिल्म में नजर आएंगी. इस फिल्म को सिद्धार्थ सेनगुप्ता ने डायरेक्टर किया है जिनकी हाल में ही ताहिर राज भसीन के साथ ‘ये काली काली आंखे’ ओटीटी पर रिलीज हुई है. जान्हवी कपूर ने साल 2018 में आई फिल्म ‘धड़क’ से फिल्मों में डेब्यू किया था. वहीं अब वो फिल्म ‘दोस्ताना 2’ में दिखने वाली हैं