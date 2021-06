Janhvi Kapoor Sets Internet On Fire As She Poses Topless In New Photo: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. सोशल मीडिया पर वे अक्सर ही अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर करती रही हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं और उनकी हर एक अदा पर जान छिड़कते हैं. अब एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए फैंस के बीच खलबली मचा दी है. हाल ही में उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक शानदार फोटो शेयर की है, जिसे देखने के बाद एक्ट्रेस के फैन खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पा रहे हैं. Also Read - पहले से अब तक कितना बदल गई हैं Kushi Kapoor, ट्रांसफॉर्मेशन देखकर होगी हैरानी

जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक मोनोक्रोम फोटो शेयर की है. तस्वीर में जाह्नवी (Janhvi Kapoor) टॉपलेस नजर आ रही हैं. इस फोटो को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं और जाह्नवी (Janhvi Kapoor) के फैन पेज ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया है. ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हैं. Also Read - बीच पर बिकिनी पहन Janhvi Kapoor ने दिखाया अपना सेक्सी और हॉट अंदाज, तस्वीरों में नजर आया ये खास शख्स

एक्ट्रेस के बोल्ड अंदाज के सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं और फैन्स इस फोटो पर अपना प्यार लुटा रहे हैं. करियर की बात करें तो जाह्नवी की फ़िल्म रूही 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, बता दें कि जाह्नवी की अपकमिंग फिल्मों में गुड लक जैरी शुमार है. वहीं जाह्नवी के पास करण जौहर की तख्त भी है.