Janhvi Kapoor Shares pictures from Maldives vacation in sexy iridescent swimsuit: जहां एक तरफ बॉलीवुड के कई सारे इस वक्त कोरोना से ग्रस्त हैं तो वहीं कई सारे स्टार इन दिनों मालदीव में भी मजे कर रहे हैं. कई सारे स्टार बिते दिनों में वहां पर हॉलीडे मनाने जा चुके हैं. ऐसे में अब इस लिस्ट में जाह्नवी कपूर (Jhanvi Kapoor) का भी नाम शामिल हो गया है. हाल ही में जाह्नवी कपूर (Jhanvi Kapoor) ने मालदीव की अपनी हॉट फोटोज शेयर की हैं, जिसे देखकर हर किसी के होश उड़े हुए हैं. दरअसल ये पहल बार है जब जाह्नवी कपूर (Jhanvi Kapoor) ने ऐसी बोल्ड तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है. Also Read - Shehnaaz Gill ने सोशल मीडिया पर दिखाया अपना नया लुक, पगड़ी वाली Cute फोटो हुई वायरल

जाह्नवी कपूर (Jhanvi Kapoor) ने मोनोकिनी की फोटो फैंस के लिए शेयर की है. फोटोज में जाह्नवी (Jhanvi Kapoor) अलग अलग अंदाज में पोज मारती दिख रही हैं. वह इन फोटो में समुद्र के किनारे जलवे बिखेती दिख रही हैं. तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो किस तरह से इस हॉलीडे के मजे लेते हुई दिख रही है. Also Read - Sunny Leone ने मुंबई में खरीदा 5BHK का लक्जरी अपार्टमेंट, घर की कीमत जानकर निकल जाएगा दिल



मालदीव पहुंचकर जाह्नवी कपूर ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं. जाह्नवी कपूर अपने दोस्तों संग मालदीव पहुंची हैं. ऐसे में जाह्नवी का बोल्ड लुक देखकर फैंस दीवाने हो गए हैं. फैंस एक्ट्रेस की फोटोज पर जमकर कमेंट करके तारीफ कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor)



इससे पहले भी उन्होंने कई सारी तस्वीरें साझा की थी जिसमें लिखा था. ”मालदीव के बैंडवागन पर पहुंचने के लिए अंतिम लेकिन मुझे पूरा हाइप मिल रहा है’. इन फोटोज में जान्हवी को मिरर सेल्फी क्लिक करते हुए देखा जा सकता है, साथ ही एक्ट्रेस और भी अलग-अलग अंदाज में पोज देती हुई नजर आ रही हैं.