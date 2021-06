Sridevi Daughter Khushi Kapoor Hot And Sexy Pictures Viral On Social Media: दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी व एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने बॉलीवुड में अपने काम और अपने फैशन और हॉनेस से तो सबका दिल जीत ही लिया है और अब उनकी छोटी बहन खुशी कपूर (Khushi Kapoor) भी उन्ही के नक्से कदम पर चल रही है. खुशी कपूर (Khushi Kapoor) अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बोल्डेस की तस्वीरों से सबको घायल करती रहती हैं. Also Read - Khushi Kapoor ने हाई स्लिट गाउन में करवाया फोटोशूट, खुद को बताया 'बेडरूम की प्रिंसेस'....देखें वायरल Pictures

खुशी कपूर (Khushi Kapoor) अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं, जिन्हें सोशल मीडिया यूजर्स काफी पसंद करते हैं, इस बीच खुशी (Khushi Kapoor) के लेटेस्ट फोटोज तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन फोटोज में खुशी (Khushi Kapoor) का बोल्ड अवतार फैन्स को काफी पसंद आ रहा खुशी (Khushi Kapoor) ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'पूल डे', इसके साथ ही उन्होंने पर्पल दिल और सूरज का इमोजी भी बनाया है.

View this post on Instagram A post shared by ᴋʜᴜsʜɪ ᴋᴀᴘᴏᴏʀ (@khushi05k)



इन तस्वीरों में खुशी कपूर (Khushi Kapoor) पर्पल कलर की बिकिनी पहनी हुई हैं. जिसमें उनका टोन्ड बॉडी बेहद परफेक्ट नजर आ रही है. इसके साथ उन्होंने गॉगल भी लगाया हुआ है, खुशी (Khushi Kapoor) की इस तस्वीर में पीछे बैकग्राउंड में काफी हरियाली नजर आ रही है, जो उनकी तस्वीरों में चार चांद लगा रहा है.