Janhvi Kapoor Will Brighten Up Your Weekdays With These Hot Bikini Pics: जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) इन दिनों अपने सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक बोल्ड और सेक्सी और तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं और फैंस को अपनी हसीन अदाओं से घायल करती रहती हैं. ऐसे में रूही अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया पर नीले समुद्र में डुबकी लगाते हुए की तस्वीरें शेयर की है जिसमें उनका बोल्ड अंदाज देखने को फिल्म रहा है. Also Read - Janhvi Kapoor ने वादियों के बीच बिखेरा हुस्न का जलवा, बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का पारा- Photos Viral

जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने थोड़ी देर पहले अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो समंदर किनारे जमकर लहरों का लुफ्त उठाती हुई नजर आ रही हैं. इसमें वो कभी पानी के साथ खेलती हुई दिख रही हैं तो कभी बैठकर पोज दे रही हैं. इसके साथ ही एक तस्वीर में वो किसी खास इंसान का हाथ थामे हुए भी नजर आ रही हैं. हालांकि ये शख्स कौन है इसका जिक्र उन्होंने अपनी पोस्ट में नहीं किया है.वहीं बॉलीवुड सेलेब्स उनकी इन तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. Also Read - Janhvi Kapoor ने मोनोकिनी के बाद लहंगे में बढ़ाया इंटरनेट का पारा, ब्राइडल लुक हुआ VIRAL- Pics



वहीं एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की बात करें तो जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने ईशान खट्टर के साथ 2018 की फिल्म धड़क से बॉलीवुड में कदम रखा था, वह नेटफ्लिक्स की घोस्ट स्टोरीज का भी हिस्सा थीं. अभिनेत्री की फिल्म लाइन-अप में दोस्ताना 2, शामिल हैं. वह गुड लक जेरी में भी नजर आएंगी.