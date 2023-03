Bawaal Release Date: जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की 'बवाल' की बदली रिलीज डेट, जानें तारीख

Varun Dhawan Film Bawaal Release Date Change: वरुण धवन और जाह्नवी कपूर पिछले काफी समय से अपनी फिल्म बवाल को लेकर खासे चर्चा में बने हुए हैं और इस फिल्म में पहली बार वरूण और जान्हवी की जोड़ी पर्दे पर देखने मिलेगी. बवाल के सेट से अब तक कई तस्वीरें सामने आ चुकी है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी. हालांकि फैंस के लिए एक बुरी खबर है दरअसल फिल्म को लेकर अपडेट सामने आई है कि फिल्मबवाल की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है. फिल्म पहले 7 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी. हालांकि अब इसे बदल दिया गया है. दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा.

फिल्म स्टार वरुण धवन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर बताया कि उनकी फिल्म बवाल 6 अक्टूबर 2023 के दिन सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचेगी. फिल्म स्टार ने इस बात का ऐलान करते हुए ट्वीट में लिखा, ‘बवाल 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हो रही है. पहली बार मैं जाह्नवी कपूर मैम के साथ काम कर रहा हूं और बहुत एक्साइटेड हूं नेशनल अवॉर्ड विनिंग टीम साजिद नाडियाडवाला सर और नीतेश तिवारी सर के साथ काम करके।’ वरुण धवन का ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं. बवाल फिल्म के बारे में बात करतें तो इसमें आपको जमकर एक्शन देखने को मिलेगा, फिल्म को बेहतरीन बनाने के लिए स्टंट डायरेक्टर और स्टंटमैन को खास तौर पर जर्मनी से हायर किया गया.