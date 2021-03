Roohi Full HD Available For Free Download Online on Tamilrockers and Other Torrent Sites: राजकुमार राव (Rajkummar Rao), जाह्ववी कपूर (Janhvi Kapoor) और वरुण शर्मा (Varun Sharma) स्टारर फिल्म रूही (Roohi) बॉक्स ऑफिस पर जमने से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई है. फिल्म मेकर्स के लिए यह बात बेहद चिंताजनक है कि फिल्म थिएटर रिलीज के कुछ ही घंटो के बाद लीक हो गई है और पाइरेसी वेबसाइट्स (Roohi Film Leaked Online) से लोग तेजी से इसे डाउनलोड कर रहे हैं. Also Read - Roohi Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन नहीं चला Janhvi की 'Roohi' का जादू, किया इतने करोड़ का बिजनेस

जाह्ववी कपूर की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म को लेकर बहुत पहले से ही गहमा गहमी मची हुई थी मगर अब इस फिल्म को भी ऑनलाइन थ्रेट का शिकार होना पड़ा. तमिलरॉकर्स (Tamilrockers) ने सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर फिल्म को लीक किया और उसके बाद टेलीग्राम (Telegram) पर भी कई वेबसाइट ने इसे अपलोड कर दिया है. टोरेंट (Torrent Sites) और मूवीरूल्ज़ (MovieRulz) पर भी एचडी क्वालिटी में फिल्म मौजद हैं. लोग इन वेब साइट्स के ज़रिए आसानी से मुफ्त में फिल्म डाउनलोड (Roohi Full HD Available For Free Download Online) करके देख रहे हैं.

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म को इन पाइरेसी वेबसाइट्स ने ऑनलाइन लीक किया है. इससे पहले भी कई फिल्मों को यह भुगतना पड़ा है. करोड़ों के बजट में बनती इन फिल्मों को इस वजह से भारी नुक्सान झेलना पड़ता है. गौरलब है कि इन पाइरेसी वेबसाइट्स पर बैन भी लग चुका है मगर इसके बावजूद ऐसी हरकतें लगातार हो रही हैं.

फिल्म की बात करें तो ‘रूही’ से बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस को कई सारी उम्मीदें थी क्योंकि कोरोना के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी मल्टीस्टरार फिल्म थी. हालांकि फिल्म पर्दे पर कुछ खास फायदा उठाती हुई नहीं दिख रही है. फिल्म रूही (Roohi) का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उम्मीद से अच्छा नहीं है.