मुंबई: संगीतकार जोड़ी अजय-अतुल हाल ही में ‘इंडियन आइडल 11’ पर एक मेहमान के तौर पर पहुंचे और उन्होंने अपने एक आगामी गाने के लिए शो के प्रतिभागियों में से एक जान्नबी दास को साइन कर लिया है. हालांकि संगीतकार जोड़ी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि जान्नबी किस परियोजना का हिस्सा बनेंगी, उन्होंने जान्नबी से वादा किया कि वह जल्द ही उनके निर्देशन में गाना गाएंगी.

दिल्ली की रहने वाली जान्नबी ने साल 1958 में आई फिल्म ‘हावड़ा ब्रिज’ के गाने ‘मेरा नाम चिन चिन चू’ को गाकर दर्शकों के दिलों को मोह लिया. गीता दत्त द्वारा गाए इस मशहूर गाने को जान्नबी की आवाज में सुनकर अजय-अतुल इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत ही एक नए गाने के लिए जान्नबी को साइन कर लिया.

