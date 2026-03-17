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Jannat Zubair Ayaan Zubair Car Chase Highway Attack Incident Police Reaction

जन्नत जुबैर और भाई अयान पर दिन दहाड़े हुआ हमला, गाड़ी का पीछा किया, पुलिस ने बताया पूरा मामला

जन्नत और अयान पर हुए हमले से फैंस चिंता में पड़ गए हैं. अब इस मामले को लेकर पुलिस ने बयान जारी किया है.

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Jannat Zubair Rahmani: अभिनेत्री जन्नत जुबैर रहमानी और उनके छोटे भाई अयान को हाल ही में हाईवे पर एक गंभीर हमले का सामना करना पड़ा. आरोप है कि पनवेल इलाके में दिन के समय में किसी अनजान व्यक्ति ने इन दोनों भाई-बहन पर हमला किया और उनका पीछा भी किया. इस घटना में दोनों बाल-बाल बचे और अभी सुरक्षित हैं. मामले को लेकर टीम ने बयान जारी किया है.

सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से बचा जाए

जन्नत और उनके परिवार ने किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की अपील की और कहा कि जांच पूरी होने के बाद सही जानकारी साझा की जाएगी. फिलहाल, दोनों सुरक्षित हैं, और फैंस उनकी जल्द से जल्द पूरी रिकवरी और न्याय की कामना कर रहे हैं.

जन्नत जुबैर की टीम ने क्या कहा?

जन्नत जुबैर की टीम ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान जारी कर मामले की पूरी जानकारी दी. बयान में लिखा है, “सभी को नमस्कार. हम आपको बताना चाहते हैं कि जन्नत और अयान को हाईवे पर खराब अनुभव से गुजरना पड़ा. उन पर शारीरिक हमला किया गया और उनका पीछा भी किया गया.”

अच्छी खासी है फैन फॉलोइंग

जन्नत जुबैर की सोशल मीडिया फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है, जहां फैंस हमेशा उनके साथ जुड़े रहते हैं. पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है. अभी तक हमले के पीछे की वजह या आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है.

पुलिस मामले की जांच कर रही है

टीम ने आगे अपील की, “कृपया सिर्फ इस जानकारी पर भरोसा करें. अटकलें लगाने या बिना पुष्टि वाली खबरें फैलाने से बचें. फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अधिकारी मामले को लेकर एक्टिव हैं. जन्नत और अयान अब पूरी तरह सुरक्षित हैं. हम आपकी चिंता की कद्र करते हैं और आपके लगातार समर्थन के लिए आभारी हैं.”

घटना से सोशल मीडिया पर हड़कंप

इस घटना की खबर सुनकर सोशल मीडिया पर फैंस के बीच हड़कंप मच गया. कई यूजर्स ने चिंता जताते हुए उनकी सलामती की प्रार्थना और दोनों की सुरक्षा की दुआएं मांगीं. एक फैन ने लिखा, “उम्मीद है आप दोनों अब ठीक होंगे. ईश्वर आपकी रक्षा करे.” दूसरे ने कहा, “यह बहुत डरावना रहा होगा. खुशी है कि आप सुरक्षित हैं. आप दोनों हमेशा सुरक्षित रहें.”

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यूजर्स का रिएक्श

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फैंस ने की न्याय की मांग

एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, “जो हुआ सुनकर बहुत डर लग रहा है, लेकिन खुशी है कि आप दोनों ठीक हैं. अपना ख्याल रखें, हम हमेशा आपके साथ हैं!” एक फैन ने इंसाफ की मांग करते हुए लिखा, “जल्द से जल्द आपको न्याय मिले. अपना ध्यान रखें.”

(इनपुट एजेंसी)