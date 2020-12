Jasmin Bhasin and Aly Goni’s Loveabale Pics Viral Actress purpose him and says lets accept it- बिग बॉस कंटेस्टेंट जैस्मीन भसीन और अली गोनी काफी अच्छे दोस्त हैं. हालांकि इस कपल ने आधिकारिक रूप से अपने प्यार की पुष्टि तो नहीं की है लेकिन आंखों में छिपा प्यार कहां किसी से छिप पाता है. अली की जबसे घर में एंट्री हुई है दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. Also Read - 'गंदी बात' फेम Anveshi Jain की इन तस्वीरों ने मचाया तहलका, एक ही टेक में दिया लेस्बियन सीन डायरेक्टर से बोलीं- बस कहते रहना...

कई बार दोनों मस्ती करते हुए भी दिखाई दे जाते हैं. दोनों की दोस्ती खूब चर्चा का विषय बनी हुई है. करीब 3 साल से दोनों रिश्ते में हैं. लेकिन बिग बॉस में इनका रिश्ता खुलकर सबके सामने आ चुका है.

हालांकि हाल ही में जब शो में अली के पास एक टास्क आएगा जिसमें उन्हें उस इंसान को एक खूबसूरत रिंग पहनानी है जिसे वो प्यार करते हैं और अपने करीब मानते हैं. ऐसे में घरवालों को लगता है कि वो शायद जैस्मिन की तरफ जाएंगे, लेकिन अली ऐसा नहीं करते हैं और वो राहुल का हाथ पकड़कर उन्हें घुटनों पर बैठकर अंगूठी पहनाते हैं.