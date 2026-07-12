हजारों फैंस के सामने जैस्मीन सैंडलास ने किया सगाई का ऐलान. 'This Is My Man' कहते ही मंगेतर की गोद में कूदीं

दिल्ली में आयोजित LIVE कॉन्सर्ट के दौरान पंजाबी सिंगर जैस्मीन सैंडलास ने अपने मंगेतर शेखर चौधरी के साथ रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया. स्टेज पर इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट की, ‘This Is My Man’ कहकर उनका परिचय कराया और खुशी में उन्हें गले लगाकर गोद में कूद गईं. इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की मशहूर सिंगर जैस्मीन सैंडलास ने अपने दिल्ली LIVE कॉन्सर्ट में फैंस को ऐसा सरप्राइज दिया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. हजारों दर्शकों के बीच परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने अपनी निजी जिंदगी का सबसे बड़ा ऐलान करते हुए मंगेतर शेखर चौधरी के साथ सगाई की पुष्टि कर दी. स्टेज पर दोनों का रोमांटिक अंदाज देखते ही पूरा वेन्यू तालियों से गूंज उठा, जबकि सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया.
परफॉर्मेंस के बीच जैस्मीन ने अचानक शेखर चौधरी को स्टेज पर बुलाया. उन्हें अपने पास खड़ा करते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, “This Is My Man” यह सुनते ही दर्शकों ने जोरदार शोर और तालियों से दोनों का स्वागत किया. इसके बाद जैस्मीन ने फैंस के सामने अपनी इंगेजमेंट रिंग भी फ्लॉन्ट की, जिससे साफ हो गया कि दोनों ने सगाई कर ली है.
रिश्ते का ऐलान करने के बाद जैस्मीन अपनी खुशी छिपा नहीं सकीं. उन्होंने शेखर को गले लगाया और उत्साह में उनकी गोद में कूद गईं. स्टेज पर दोनों के इस रोमांटिक पल ने मौजूद हजारों फैंस का दिल जीत लिया. दर्शकों ने मोबाइल कैमरों में इस पल को कैद किया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया.
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कॉन्सर्ट का वीडियो सामने आने के बाद फैंस लगातार जैस्मीन और शेखर को बधाइयां दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे ‘सबसे क्यूट इंगेजमेंट मोमेंट’ बताया, तो कई लोगों ने लिखा कि सिंगर ने अपने फैंस को जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है. वीडियो पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं और दोनों की केमिस्ट्री की खूब तारीफ हो रही है.
जैस्मीन सैंडलास इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं. हाल ही में वह फिल्म ‘धुरंधर’ के गाने ‘शरारत’ को लेकर चर्चा में रही हैं. हालांकि इस बार उनकी निजी जिंदगी ने ज्यादा सुर्खियां बटोर ली हैं. दिल्ली कॉन्सर्ट में सगाई का ऐलान कर उन्होंने अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया.
फिलहाल जैस्मीन सैंडलास और शेखर चौधरी ने अपनी शादी की तारीख का ऐलान नहीं किया है. हालांकि सगाई की आधिकारिक पुष्टि के बाद अब फैंस उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर दोनों को लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं और उनके इस नए सफर के लिए ढेरों बधाइयां दी जा रही हैं.
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