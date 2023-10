Hindi Entertainment Hindi

Jassi Jaisi Koi Nahin Actress Mona Singh Mms Viral Story Know The Controversial Story

Mona Singh: 23 सेकेंड के वायरल MMS ने कर दिया था बदनाम, पलभर में टूट गई थी सगाई!

मोना सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 'जस्सी जैसी कोई नहीं' से की थी. यह सीरियल टीवी के सबसे पॉपुलर टीवी शो में से एक रह चुका है.

Mona Singh MMS Know The Details Here: टीवी एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस मोना सिंह (Mona Singh) आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है और उन्होंने टीवी से लेकर फिल्मों तक में जबरदस्त काम किया है. मोना सिंह वैसे तो कई टीवी सीरियल में नजर आ चुकी हैं. पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखने वाली मोना सिंह के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जस्सी जैसी कोई नहीं से की थी. यह सीरियल टीवी के सबसे पॉपुलर टीवी शो में से एक रह चुका है. ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ (Jassi Jaisi Koi Nahi) सीरियल से मोना सिंह रातों रात स्टार बन गई थीं. सीरियल के अलावा मोना सिंह ने झलक दिखला जा भी किया और इस शो की विजेता बनी. हालांकि इस दौरान कुछ ऐसा जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया था, दरअसल साल 2013 में उनका एक अश्लील एमएमएस लीक (MMS leak) हुआ था जिसने सबके होश उड़ा दिए थे.

टीवी शो से बनाई पहचान

मोना ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी की दुनिया से की थी. वो सीरियल जस्सी जैसी कोई नहीं में नजर आई थीं। इस शो में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था. इसके अलावा वो ‘क्या हुआ तेरा वादा’, ‘प्यार हो जाने दो’ और ‘कवच’ जैसे कई टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं. मोना सिंह कई रियलिटी शोज का भी हिस्सा रही हैं. वो डांस रियलिटी शो ‘झलक दिखला जा’ सीजन वन की विनर भी हैं. वो 10 से ज्यादा रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं.

मोना का अश्लील MMS हुआ वायरल

साल 2013 में मोना का एक अश्लील एमएमएस लीक हुआ था, जिसमें एक महिला आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रही थी. इसे लेकर दावा किया गया था कि क्लिप में नजर आने वाली महिला मोना सिंह ही हैं. हालांकि मोना ने इसे गलत बताते हुए पुलिस केस कर दिया था. मोना सिंह ने उनके साथ हुई इस घटना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कहा था कि मुझे जब पता चला तो मैं चौंक गई. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, अब मुझे उन लड़कियों के प्रति पूरी सहानुभूति है जो इस तरह के मामलों से गुज़री हैं.

इन फिल्मों में किया काम

मोना सिंह ने फिल्म 3 इडियट से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था. इस फिल्म में वो करीना की बड़ी बहन के रोल में दिखाई दी थीं. इसके साथ ही वो हाल ही में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में उनकी मां के दमदार रोल में नजर आई थीं. इसके अलावा उन्होंने ‘ऊटपटांग’, ‘जेड प्लस’ और ‘अमावस’ में भी काम किया है.

View this post on Instagram A post shared by Mona Singh (@monajsingh)

विद्युत जामवाल संग था रिश्ता

मोना सिंह टीवी एक्टर करण ओबेरॉय और बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं. बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल से उनका रिलेशनशिप लंबे टाइम तक रहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सगाई और शादी कर एक स्टेप आगे जाने वाले थे हालांकि उनका रिश्ता टूट गया था. मोना और विद्युत को लेकर ये तक खबरें आने लगी थीं कि दोनों ने गुपचुप शादी कर ली है. मोना सिंह ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड श्याम के साथ 27 दिसंबर 2019 को शादी कर ली थी. श्याम एक इंवेस्टर बैंकर हैं. मोना पति के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.

