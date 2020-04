View this post on Instagram

#EhnaChauniAa is out now on YouTube guys 🤗 Check it out nd let me know kive lgga video ?? we shot this video on iPhone 11 Pro only in 6 hours 😋 All Credit goes to one nd only ustaad @arvindrkhaira saab 🤗 @avvysra @romaana44 @saragurpals @eypcreations @apple @gk.digital @pearlmediaco