Javed Akhtar Birthday: हिंदी सिनेमा जगत और उर्दू अदब की दुनिया का वो जगमगाता सितारा जिसने अपनी कलम से हर किसी का दिल जीता है. मोहब्बत हो या सियासत, हर विषय पर अपनी बेबाक लेखनी से इस शख्सियत ने अपनी एक खास पहचान बनाई. बॉलीवुड के गीतों से लेकर मुशायरों के मंच तक इस फनकार का बोलबाला रहा है. हिंदी सिनेमा के इस बेहतरीन शायर और गीतकार को लोग जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के नाम से जानते हैं. आज इसी अज़ीम कलाकार का (Happy Birthday Javed Akhtar) जन्मदिन है. 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर में जन्में जावेद अख्तर आज 76 साल के हो गए हैं. सलीम खान के साथ इन्होंने शोले, ज़ंजीर और न जाने कितनी कालजयी फ़िल्मों की पटकथा भी लिखी है. Also Read - Shabana Azmi-Javed Akhtar Wedding Anniversary: शादीशुदा जावेद अख्तर के प्यार में पड़ गईं थी शबाना आजमी, ऐसी है लव स्टोरी

सामाजिक मुद्दों पर हमेशा खुलकर अपनी राय देने वाले जावेद साहब ने अब तक ऐसे कई बयान (Javed Akhtar Controversial Statements) दिए हैं जिससे सनसनी मची है. आज उन्हीं बयानों में से एक बयान की तरफ हम फिर से रौशनी डालेंगे जिससे हर तरफ तहलका मच गया था. दरअसल जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने लाउडस्पीकर (Azaan on Loudspeaker) पर होने वाली अज़ान को लेकर बड़ा बयान दिया था. जावेद अख्तर ने लाउडस्पीकर पर अजान को गलत बताया था. उन्होंने कहा था कि इससे दूसरे लोगों को परेशानी होती है. इसलिए लाउडस्पीकर पर अज़ान करना बंद कर देना चाहिए.

जावेद अख्तर ने ये बात ट्वीट कर कही थी. उन्होंने लिखा था- ‘पहले लाउडस्पीकर पर हराम होता था, लेकिन अब ये हलाल हो गया है. और इसका कोई अंत नहीं है. अज़ान (Azaan) करना बुरा नहीं. अज़ान की आवाज़ अच्छी है, लेकिन लाउडस्पीकर पर करना ठीक नहीं. इससे दूसरों को परेशानी हो सकती है. इसलिए दूसरों की परेशानी समझ कर इसे बंद कर देना चाहिए.’

In India for almost 50 yrs Azaan on the loud speak was HARAAM Then it became HaLAAL n so halaal that there is no end to it but there should be an end to it Azaan is fine but loud speaker does cause of discomfort for others I hope that atleast this time they will do it themselves

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) May 9, 2020