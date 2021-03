Javed Akhtar Defamation Case Andheri Magistrate court grants bail to Kangana Ranaut: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपने काम के साथ ही अपने बयानों की वजह से भी चर्चा में बनी रहती हैं. सुशांत सिंह राजपूत के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने कई सारे बॉलीवुड सितारों को निशाने पर लिया था. ऐसे में कंगना (Kangana Ranaut) के बयान से नाराज गीताकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन इस मामले में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट से उन्हें राहत मिली है. Also Read - Kangana Ranaut Birthday: रोटी-अचार खाकर कंगना ने गुजारे थे अपने दिन, ऐसी है स्ट्रगल के दौर की कहानी

जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी हुआ था, जिसे रद्द करवाने के लिए कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने कोर्ट का रुख किया और अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत दे दी है. कंगना रनौत (Kangana Ranaut) पर आरोप है कि उन्होंने जावेद (Javed Akhtar) पर आधारहीन आरोप लगाकर उनका नाम खराब करने की कोशिश की थी.

Mumbai: Andheri Magistrate court grants bail to Kangana Ranaut in Javed Akhtar defamation matter.

She had appeared before court today and had sought cancellation of the bailable warrant issued against her. She had also applied for bail which was allowed by the court

