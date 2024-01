Hindi Entertainment Hindi

Javed Akhtar Not Happy With New Actor Take A Dig And Says Hindi Script Nahi Padhnai Aati Hai Roman Mein Likhna Padtha Hai

Javed Akhtar नए एक्टरों से हुए परेशान, तंज कसते हुए कहा 'हिंदी में डायलॉग तक नहीं पढ़ना आता है'

Javed Akhtar Not Happy With New Actors: जावेद अख्तर ने हाल ही में एनिमल फिल्म पर तंज कसा था और अब वो नए एक्टरों पर जमकर बरसे हैं.

Javed Akhtar

Javed Akhtar Not Happy With New Actors: बॉलीवुड के मशहूर लेखक जावेद अख्तर (Javed Akhtar) आए दिन अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं. जावेद अख्तर बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं, जो आए दिन बड़ी बेबाकी के संग अपनी बात को रखते हैं. ऐसे में हाल ही में उन्होंने रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की हालिया आई फिल्म एनिमल (Animal) पर तंज कसते हुए कहा था कि जिस फिल्म में इस तरह के सीन है और महिलाओं को लेकर ऐसी बातें कही जा रही हैं वो अगर सुपरहिट हो रही है तो ये परेशान करने वाली बात है. इसी बीच मेंं जावेद ने अब बॉलीवुड की नए स्टार्स पर खुलकर बातें की है और उनकी हालत को बेहद दयनीय बताया है और साथ ही कहा है कि वो उन्हें देखकर बेहद बुरा फील करते हैं. आइए जानते हैं, जावदे ने क्या कुछ कहा है.

Trending Now

नई पीढ़ी को नहीं आती हिंदी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जावेद अख्तर हाल ही में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने नए बॉलीवुड स्टार के बारे में बात करते हुए कहा था कि ‘फिल्म इंडस्ट्री में हम नई पीढ़ी के अधिकतर कलाकारों के लिए रोमन यानि की अंग्रजी में हिंदी डॉयलॉग्स लिखते हैं, क्योंकि वो इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ सकते है’. साथ ही गीतकार ने इस पर आगे बात करते हुए कहा कि ‘हिंदी और उर्दू का अलगाव स्वीकार किए करीब 200 बरस हो गए लेकिन वह हमेशा एक रही है. पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हमे अन्य देश बांग्लादेश चाहिए, ये 10 करोड़ लोग कौन थे, क्या वे उर्दू बोलते थे.’

You may like to read

हिंदी और उर्दू एक साथ बोली जाती है

जावेद अख्तर ने इसके बाद आगे बात करते हुए कहा कि ‘हिंदी का इस्तेमाल किए बिना आप उर्दू नहीं बोल सकते है. एक फिल्म के लेखक होने के नाते वह जानते हैं कि हिंदी या उर्दू के शब्द कब उपयोग करना है. इसलिए मैं हिंदुस्तानियों के लिए हिदुस्तानी लिख रहा हूं. मैं उर्दू वालों और हिंदी वाले के लिए नहीं लिख रहा हूं, मैं हिंदुस्तानियों के लिए लिख रहा हीं, जिस दिन हिंदुस्तानियों की रुचि विकसित हो जएगी उस दिन भाषा अपने आप समझ आ जाएगा.