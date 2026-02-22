By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'पति को है बीवी को पीटने का हक', तालिबान के कानून पर जावेद अख्तर की ‘नो-फिल्टर’ बात, मुफ्ती-मुल्लाओं से पूछा- अब चुप क्यों?
Javed Akhtar on Taliban Law: मशहूर लेखक जावेद अख्तर देश-विदेश और सामाजिक-धार्मिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं. हाल ही उन्होंने तालिबान के घरेलू हिंसा वाले कानून पर अपनी भड़ास निकाली है.
Javed Akhtar on Taliban Law: हिंदी सिनेमा के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर बिना किसी डर और हिचकिचाहट के खुलकर अपनी बात रखते हैं. हाल ही में तालिबान के क्रूर कानून पर उन्होंने अपनी बात रखी जिसमें कहा गया कि पति, अपनी पत्नी को पीट सकता है बस उसकी हड्डी ने टूटे और किसी तरह की चोट न लगे. जावेद अख्तर ने तालिबान के इस कानून की निंदा की है. जिसमें घरेलू हिंसा को जायज़ ठहराया गया है. जावेद अख्तर का कहना है कि महिलाओं को सम्मान को कुचलने वाले कानून को आप जायज कैसे ठहरा सकते हैं.
Talibans have legalised wife beating but with out any bone fracture. If a wife goes to her parent place with out the husband’s permission , she will be jailed for three months . I beseech the Mufties and mullas
Of India to condemn it unconditionally because it all is being done…
— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) February 21, 2026
X पर क्या बोले जावेद अख्तर?
जावेद अख्तर ने तालिबान कानून पर अपनी राय रखते हुए सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट पर कहा कि तालिबानियों ने अपनी पत्नी को पीटने वाले कानून को मान्यता दे दी. ये भी कहा कि बस इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई हड्डी न टूटने पाए. अगर कोई पत्नी अपने पति को बिना बताए मायके जाती है तो उसे तीन महीने की जेल होगी. मैं भारत के मुफ्ती और मुल्लाओं से प्रार्थना करता हूं कि वो बिना किसी शर्त के इसकी निंदा करें. क्योंकि ये सब धर्म के नाम पर किया जा रहा है और अब बहुत हो गया.’
फैंस ने की जावेद अख्तर की तारीफ
जावेद अख्तर के इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब प्रशंसा हो रही है. यूजर्स का कहना है कि इस मुद्दे पर वही बोलने का साहस कर सकते हैं. वहीं कुछ का कहना है कि जावेद को विवादास्पद बयान देने की आदत है. लेकिन उनके फैंस का कहना है कि सच कड़वा है लेकिन जरूरी है.
क्या है तालिबान का घरेलू हिंसा का कानून?
बता दें, हाल ही में तालिबान शासन ने अफगानिस्तान में एक नई दंड संहिता (90-पन्नों का नया penal code) लागू किया है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया जा रहा है. इस कानून के मुताबिक पति को अपनी पत्नी को पीटने का हक है. बशर्ते वह ‘हड्डी न टूटे और खुले घाव न हों’. इसका मतलब ये है कि अगर महिला को गंभीर चोट नहीं पहुंचती है, तो शारीरिक सजा को अपराध नहीं माना जाएगा.
