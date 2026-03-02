‘नेतन्याहू-ट्रंप जैसे बदमाश', अमेरिका-इजराइल के लीडर्स पर जावेद अख्तर का फूटा गुस्सा, ईरान के लिए दिल पिघला

Israel Iran War: दिग्गज राइटर जावेद अख्तर ने ईरान-इजराइल तनाव पर रिएक्ट करते हिए ट्रंप और नेतन्याहू को 'बदमाश' करार दिया है.

Javed Akhtar on Iran

मिडिल ईस्ट का तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है. राजनीतिक हलचल और सैन्य टकराव ने खतरनाक मोड़ ले लिया है. लोग डरे हुए हैं. ये हमला कहां जाकर रूकेगा किसी को नहीं पता. सब ईरान के लिए दुआ कर रहे हैं. हवाई सेवाएं ठप हो गई हैं. अबू धाबी, दुबई, कतर और कुवैत में धमाके हो रहे हैं. दुबई में फंसे भारतीय सेलेब्स सोशल मीडिया के जरिए वहां का हाल दिखा रहे हैं. इसी बीच अब मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने भी रिएक्ट करते हुए अमेरिका और इजराइल को खरी खोटी सुनाई है.

क्या है जावेद अख्तर का कहना?

जावेद अख्तर हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं. 2 मार्च को उन्होंने X पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि इस बार दोनों ने अपनी सीमाओं को पार कर दिया है. अगर उन्हें इस तरह की आक्रामकता जारी रखने दी गई और इनके साथ भी इराक जैसा व्यवहार हुआ तो चीन अपनी पूरी विश्वसनीयता खो देगा. अख्तर का कहना था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ताकतवर देशों के फैसलों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है. उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध और तनाव से किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलता.

क्या है कैसे हैं हालात?

इस भीषण हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली ख़ामेनेई की मौत हो गई है. ईरान ने इस मौत का बदला लेने की कसम खाई है. रिपोट्स की माने तो अभी तक 201 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 700 से अधिक लोग घायल हैं. अमेरिका-इजराइल हमले के बाद तनाव पूरी तरह बढ़ गया है. ऐसे में पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो किसका साथ दे. इसका असर पाक सड़कों पर भी साफ देखा जा रहा है. पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ की हालत इस समय खस्ता है.

क्या है पाकिस्तान का स्टैंड?

पाकिस्तान ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के मारे जाने पर इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है. पाकिस्तान के पीएम शहबाज़ शरीफ ने एक बयान में कहा है कि उनकी सरकार दुख की इस घड़ी में ईरान के लोगों के साथ है. हालांकि पाकिस्तान ने कहीं भी अमेरिका का जिक्र नहीं किया है. न ही ये कहा है कि वो इस हमले की निंदा करते हैं.

