Javed Akhtar Troll for Bulli App: मशहूर गीतकार धर्मसंसद और 100 महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी पर अपना बयान देकर फंस गए हैं. इसके लिए उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है. अपने हालिया ट्वीट में जावेद अख्तर ने लिखा- जबसे मैंने मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी के खिलाफ आवाज उठाई, तभी से गोडसे का महिमामंडन करने वालों और पुलिस को नरसंहार का उपदेश देने वाले लोगों ने मेरे परदादा स्वतंत्रता सेनानी को गालियां देनी शुरू कर दीं, जिनकी मृत्यु 1864 में कालापानी की सजा के दौरान हुई थी.Also Read - फिटनेस के मामले में Katrina Kaif से 10 कदम आगे हैं उनके ससुर, वर्कआउट करते देख हो जाएंगे दंग

अब ऐसे बेवकूफों से क्या कह सकते हैं? Also Read - Pushpa Box Office Collection: पुष्पा की कमाई ने हिलाकर रख दिया बॉक्स ऑफिस, अब तक कमाए इतने करोड़

The moment I raised my voice against the online auction of women n those glorifying Godse n preaching genocide to the army police n people some bigots have started abusing my great great grand father a freedom fighter who died in kala pani in 1864 What do you say to such idiots

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) January 4, 2022