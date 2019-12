Jawaani Jaaneman Poster Release: बी टाउन के नवाब कहे जाने वाले अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘जवानी जानेमन’ (Jawaani Jaaneman) के कारण चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. टीजर पोस्टर के बाद अब इस फिल्म का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें सैफ एक अलग लुक में नजर आ रहे हैं. सैफ का यह ‘कूल डूड’ अवतार दर्शकों का खूब ध्यान खिंच रही हैं. इस नए पोस्टर में सैफ बिस्तर पर लेटे अपने कंबल में से बाहर झांकते नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में बियर की एक बोतल भी नजर आ रही है. गले में प्लेबॉय पेंडेंट और बाजू में टैटू किए सैफ का यह लुक एकदम फ्रेश लग रहा है.

पोस्टर के रिलीज होते ही यह टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया है. इस आकर्षित पोस्टर को फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है.

New poster… #JawaaniJaaneman stars #SaifAliKhan, #AlaiaF, #Tabu and #KubbraSait.. Directed by Nitin Kakkar… Produced by Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh, Saif Ali Khan and Jay Shewakramani… 31 Jan 2020 release. pic.twitter.com/Mv3p4kJanD

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 24, 2019