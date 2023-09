Jawan Advance Booking: शुरू हो गई शाहरुख खान की 'जवान' की एडवांस बुकिंग, घंटो में तोड़े रिकॉर्ड्स

शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ अगले वीक रिलीज हो रही है और ऐसा लग रहा है कि शाहरुख एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर अपने दबंग मोड में दिखने वाले हैं. जवान के ट्रेलर रिलीज के बाद फिल्मी फैंस का क्रेज सातवें आसमान के पार है. इसी का फायदा लेते हुए शाहरुख खान जवान के मेकर्स ने एडवांस टिकट बुकिंग चालू कर दी है. जवान (Jawan Trailer) के बवाल के बीच शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म की एडवांस बुकिंग भी चालू कर दी गई है. जी हां…आज सुबह 10 बजे से जवान फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है. शाहरुख खान की फिल्म की एडवांस बुकिंग ने खुलते ही धमाल मचा दिया है. जवान की हर सेकेंट और मिनट में टिकटें बिक रही हैं.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक एडवांस बुकिंग में जवान ने बेहतरीन शुरुआत की है. खासकर नेशनल चेन्स में जवान की बेहतरीन एडवांस बुकिंग हुई है. पहले दिन यानी शुक्रवार को सुबह 11.45 बजे नेशनल चेन्स में 41,500 टिकट्स बिक चुके हैं. पीवीआर और INOX को 32,750 टिकट्स की बिक्री हो चुकी है. सिनेपॉलिस में 8,750 टिकटों की बिक्री हो चुकी है. वहीं, ट्रेड एनालिस्ट सुमित कादेल के मुताबिक कोलकाता में हर थिएटर में सुबह 6.30-7 बजे से शोज शुरू होंगे.

सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के फैन क्लब ने दावा किया है कि किंग खान की फिल्म ने 1 घंटे में 20 हजार टिकट बिक गई हैं. यानी 1 मिनट में जवान की 333 टिकटें बिक रही हैं, जो काफी हैरान कर देने वाला आंकड़ा हैं. हालांकि शाहरुख खान की फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर लगातार नए-नए आंकडे़ सामने आ रहे हैं. आपको बता दें कि गुरुवार को जवान का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है. ट्रेलर में शाहरुख खान के एक्शन को खूब पसंद किया गया है.