Jawan Box Office Collection Day 21: शाहरुख की 'जवान' ने मचाई तबाही, 1000 के पार कमाई

Jawan box office collection Day 21: शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ने हुए लगातार आगे बढ़ रही है. शाहरुख पहले ऐसे अभिनेता हैं जिनकी एक साल में दो फिल्में सुपरहिट साबित हुई हैं और जिन्होंने करोड़ों की कमाई की है. यही नहीं जवान की बात करें तो फिल्म वर्ल्डवाइड भी एक नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है. रिपोर्ट्स की माने तो एक्शन फिल्म को बुधवार हल्की बढ़त के साथ 5.1 करोड़ कमाए. यह मंगलवार के आंकड़ों से 20 लाख रुपये अधिक है. ‘जवान’ सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इस मूवी ने दुनिया भर में 1,000 से ज्यादा कमाई कर ली है. वहीं इंडिया में एटली की जवान 600 करोड़ का क्लब पार करने वाली है. रफ्तार में थोड़ी सुस्ती आने के बावजूद ये फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों में आकर्षित कर रही है.

SRK-स्टारर यह फिल्म हर दिन बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रही है. इसी बीच शाहरुख ने अपने फैंस को अपनी फिल्म देखने का एक और बेहतरीन ऑफर दिया है. इस ऑफर को देते हुए शाहरुख ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “भाई को, बहन को… दुश्मन को, यार को… और हां, अपने प्यार को… कल जवान दिखाइयेगा! चाचा-चाची, फूफा-फूफी, मामा-मामी… €æ यानी पूरे परिवार को. सबके लिए एक के साथ एक मुफ़्त टिकट!!! तो कल से… परिवार, यार और प्यार… बस 1 टिकट खरीदें और अन्य 1 मुफ़्त पाएं. पूरे परिवार के साथ भरपूर मनोरंजन. आपके नजदीकी सिनेमाघर में – हिंदी, तमिल और तेलुगु में.”

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 27, 2023